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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 12:45 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎暂停反弹势头,动能指标偏空

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* 欧元/瑞郎在亚洲时段未延续昨天的偏空外包日线型态

* 中长期投资者继续在海外市场买入瑞郎

* 日线图动能指标偏空

* 10日移动均线切入位1.2352和昨日高点1.2462分别构成支撑位/阻力位

* 除非中长期投资资金快速反转,否则很难进一步上涨

* 走势图:(link.reuters.com/req45t)(完)

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