中国经济: 工业运行积极因素虽增多,实现10%的增长目标并不易--工信部

路透北京1月23日 - 中国工业和信息化部发言人朱宏任周三表示,尽管中国工业经济运行中的积极因素正在集聚、经济运行已呈现缓中见稳迹象,但要没有水分、实实在在地完成今年工业增加值增长10%左右的目标也不是件容易的事.

他在国新办举行的新闻发布会上称,从各方面的分析看,外需短期内难有大的起色,内需增长也受到多重因素制约,同时中国工业达到一定规模以后潜在增长率放缓,符合经济发展规律,因此今年工业预期增长目标也适度回调.

"2013年全国工业和信息化工作会议提出了今年全国规模以上工业增加值预期增长目标为10%.这个速度是预期性、指导性的,考虑了2013年工业经济运行环境可能的变化,又考虑了与国民经济增长预期目标的衔接,也考虑了工业经济自身的运行规律和特点." 朱宏任称.

他指出,虽然2012年中国经济的下行压力较预期的大,但还是出现一些积极因素,包括结构调整稳步推进,新兴产业发展态势良好,自主创新能力提升以及经济运行质量提高,单位工业增加值能耗大幅度降低等.今年工业通讯业发展具备很多有利条件和积极因素.

2012年中国规模以上工业增加值同比增长10%,而年初确定的目标增幅是11%.全年实现GDP同比增幅7.8%.

朱宏任分析指出,去年列入2012年淘汰落后产能名单的2,761户企业落后产能基本关停,汽车、钢铁、水泥等重点行业兼并重组取得积极进展;全年高技术产业增加值增幅高出规模以上工业2.2个百分点,经济运行质量提高,"可以说,10%的工业增长来之不易,其内涵有了新变化,支撑了GDP7.8%的增长."

他提到,今年将加快传统产业改造和新兴产业发展,着力化解过剩产能,培育发展战略新兴产业,加快发展信息技术服务.同时进一步优化政策环境,缓解中小企业融资难等问题,加快通信业转型发展,加强第三代移动通讯网络建设,推动下一代互联网与移动互联网,物联网融合发展.

在谈到中国的稀土行业整治问题,朱宏任称,经过2011年开展稀土专项整治行动以来,2012年有效打击了非法开采、违规违法的生产行为,遏制了超指标开采,超计划、无计划的生产现象,制止了破坏生态和污染环境的行为,防范并打击了非法出口走私行为.

他指出,目前,部分涉及稀土业务的中央企业和地方的重点省区加快了兼并重组的步伐,像内蒙古、江西、福建、广东等地都成立了地区性的稀土产业集团,稀土产业的集中度进一步提高,为组建大型稀土企业集团奠定了良好基础.国家相关部门将根据企业落实相关责任的完成情况,适时批准成立大型稀土企业集团.