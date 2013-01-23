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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 13:04 BJT

香港个股: 力宝拟与美国赌业集团Caesars在韩国兴建综合度假项目

路透香港1月23日 - 主要从事物业投资的力宝有限公司 周三称,该公司计划联同美国赌业集团Caesars Entertainment Corporation 在韩国兴建综合度假项目,但力宝不会参与或从事相关的任何博彩业务.

力宝在联交所一份声明中称,今天与Caesars订立多项协议,当中订明各方为寻求政府初步批准而协定之条款,包括成立一家合资实体以设计、发展、兴建及拥有一个位于韩国仁川之综合度假项目,其中将包括酒店及服务式公寓.

力宝表示,其将占该合资实体20%权益,Caesars以及另一合资企业合作方各占40%权益.该公司并称,现时有关事项尚处于初步阶段,目前不确定该等交易将会进行.

力宝周三早盘收跌0.48%,报4.15港元.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

(记者 雷美珍; 审校)

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