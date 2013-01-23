香港个股: 力宝拟与美国赌业集团Caesars在韩国兴建综合度假项目

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 主要从事物业投资的力宝有限公司 周三称,该公司计划联同美国赌业集团Caesars Entertainment Corporation 在韩国兴建综合度假项目,但力宝不会参与或从事相关的任何博彩业务.
力宝在联交所一份声明中称,今天与Caesars订立多项协议,当中订明各方为寻求政府初步批准而协定之条款,包括成立一家合资实体以设计、发展、兴建及拥有一个位于韩国仁川之综合度假项目,其中将包括酒店及服务式公寓.
力宝表示,其将占该合资实体20%权益,Caesars以及另一合资企业合作方各占40%权益.该公司并称,现时有关事项尚处于初步阶段,目前不确定该等交易将会进行.
力宝周三早盘收跌0.48%,报4.15港元.(完)
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(记者 雷美珍; 审校)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)