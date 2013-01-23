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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 13:14 BJT

日本经济: 政府上调经济评估,为八个月来首次--政府月报

路透东京1月23日 - 日本政府周三上调经济评估,为八个月来首次.(完)

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