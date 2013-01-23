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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 13:33 BJT

国际油市: 布兰特原油期货持于112美元上方,受乐观经济前景支撑

"投资者信心比之前要好,但(投资者)可能要花一到两年,才会真的有信心经济能够快速成长,"Newedge Japan商品销售主管Ken Hasegawa表示.

"因此,油市今年可能在窄幅区间游走,不像去年那般震荡."

亚洲股市周三小升,尾随美股隔夜升势.美国料将举债上限延长近四个月至5月19日,暂时平息违约疑虑.

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货本月上涨,其和布兰特原油期货的价差CL-LCO1=R缩窄至不到16美元,此前Seaway输油管扩容开始运作,缓解中西部地区供应过剩情况.

Hasegawa表示,技术图表显示WTI可能会扩大升势,本月底前触及100美元.其并称,这可望拉抬布兰特油价.

美国石油协会(API)将在周三公布一周原油库存数据,因假期而延后一日公布.美国能源资料协会(EIA)数据则将在周四公布.

根据路透调查,数据料将显示美国原油、汽油及馏分油库存均增加.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰; 审校 张若琪)

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