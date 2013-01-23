国际油市: 布兰特原油期货持于112美元上方,受乐观经济前景支撑

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
"投资者信心比之前要好,但(投资者)可能要花一到两年,才会真的有信心经济能够快速成长,"Newedge Japan商品销售主管Ken Hasegawa表示.
"因此,油市今年可能在窄幅区间游走,不像去年那般震荡."
亚洲股市周三小升,尾随美股隔夜升势.美国料将举债上限延长近四个月至5月19日,暂时平息违约疑虑.
美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货本月上涨,其和布兰特原油期货的价差CL-LCO1=R缩窄至不到16美元,此前Seaway输油管扩容开始运作,缓解中西部地区供应过剩情况.
Hasegawa表示,技术图表显示WTI可能会扩大升势,本月底前触及100美元.其并称,这可望拉抬布兰特油价.
美国石油协会(API)将在周三公布一周原油库存数据,因假期而延后一日公布.美国能源资料协会(EIA)数据则将在周四公布.
根据路透调查,数据料将显示美国原油、汽油及馏分油库存均增加.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰; 审校 张若琪)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)