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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 13:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有可能进一步向下修正

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* 美元/日圆直跌势头有望在76.4%的费波纳奇回档技术位和趋势线支撑处趋稳

* 回跌程度有可能进一步加深--下看1月9日低位86.8--瞄向支撑区域低端

* 交易员可能考虑做空又一波涨向阻力位的升势

* 长期炒家考虑在关键水准处(移动均线/趋势线)增持仓位

* 浏览技术图表:(link.reuters.com/daq35t)(完)

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