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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 13:49 BJT

香港新债: 龙湖地产10年美元债以6.75%定价,为近期民企内房同期票息最低

路透香港1月23日 - 中国地产开发商--龙湖地产 周三表示,其一笔10年期美元债券以6.75%定价,较先前的碧桂园 同期债的7.5%为低,写下近期民企房产业者同期票息新低点.反映市场对于高收益美元债需求依旧热络.

龙湖地产表示,此次共发行5亿美元优先票据,净得4.959亿美元.所得款项大部份将用于再融资,进一步优化债务结构.

根据汤森路透旗下IFR报导,该期券初步参考利率在7.0%.昨日在亚洲时间获7亿美元认购,至伦敦时间已增加至12.5亿美元.

龙湖去年还发行过7年期美元债,票息6.875%,金额为4亿美元.公司表示,此次为上市迄今债期最长、规模最大以及票息最低的一笔优先票据.

此笔美元债券获标准普尔"BB"以及穆迪"Ba3"评级;龙湖地产本身拥有标普"BB+"及穆迪"Ba2"评等,展望均为稳定.

由于境内融资不易,中国房地产商于是转往海外筹资,特别是资金池深阔的美元债市场.在美国再次实施量化宽松(QE)后,市场对于高收益债需求昇温,更带动了这批中国内房股的筹资潮.

开年以来,中国内房股已在美元债券市场抽走42亿美元(约326亿港元)资金,发行利率也频频走低.稍早民企世茂房地产 七年期美元债以6.625%定价,创同类别债券最低,认购倍数也达到27倍.

绿城中国 、新城发展控股 亦公告计划发行美元债券.

不过,在供给大量涌现下,合景泰富地产 稍早搁置了永续债券发行计划,令部份人士谨慎观察此市场的胃纳量以及利率反转风险. (完)

(记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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