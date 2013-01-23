香港新债: 龙湖地产10年美元债以6.75%定价,为近期民企内房同期票息最低

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 中国地产开发商--龙湖地产 周三表示,其一笔10年期美元债券以6.75%定价,较先前的碧桂园 同期债的7.5%为低,写下近期民企房产业者同期票息新低点.反映市场对于高收益美元债需求依旧热络.
龙湖地产表示,此次共发行5亿美元优先票据,净得4.959亿美元.所得款项大部份将用于再融资,进一步优化债务结构.
根据汤森路透旗下IFR报导,该期券初步参考利率在7.0%.昨日在亚洲时间获7亿美元认购,至伦敦时间已增加至12.5亿美元.
龙湖去年还发行过7年期美元债,票息6.875%,金额为4亿美元.公司表示,此次为上市迄今债期最长、规模最大以及票息最低的一笔优先票据.
此笔美元债券获标准普尔"BB"以及穆迪"Ba3"评级;龙湖地产本身拥有标普"BB+"及穆迪"Ba2"评等,展望均为稳定.
由于境内融资不易,中国房地产商于是转往海外筹资,特别是资金池深阔的美元债市场.在美国再次实施量化宽松(QE)后,市场对于高收益债需求昇温,更带动了这批中国内房股的筹资潮.
开年以来,中国内房股已在美元债券市场抽走42亿美元(约326亿港元)资金,发行利率也频频走低.稍早民企世茂房地产 七年期美元债以6.625%定价,创同类别债券最低,认购倍数也达到27倍.
绿城中国 、新城发展控股 亦公告计划发行美元债券.
不过,在供给大量涌现下,合景泰富地产 稍早搁置了永续债券发行计划,令部份人士谨慎观察此市场的胃纳量以及利率反转风险. (完)
(记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)