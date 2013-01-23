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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 13:55 BJT

台湾股市: 收低14.92点,受宏达电和电脑及周设类股拖累

路透台北1月23日 - 台湾股市周三回吐早前涨幅,收低0.2%,宏达电 和电脑及周设类指数 构成拖累.

宏基 下跌0.6%,该公司认列有关商标权的无形资产减损约35亿台币,报导称此举将让其2012年出现亏损.

加权股价指数 下跌14.92点,收报7,744.18点,开盘为上升0.2%.

电子类指数 微跌0.2%,宏达电下挫2%.

根据初步数据,大盘成交值 为626.83亿台币,上交易日为598.93亿.(完)

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