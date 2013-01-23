香港热股: 深圳控股最多大涨近22%,憧憬母公司注资陆续有来

路透香港1月23日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 宣布获母公司注入资产后,市场憧憬未来注资行动陆续有来,刺激该股周三复牌后股价一度大涨近22%.

深圳控股稍早宣布,以9.1%溢价向母公司发行新股,悉数支付41.5亿元人民币的代价以收购一个在深圳正在兴建中的商业发展项目. 该股早盘裂口高开后,股价最多曾大涨近22%,至4.09港元的逾三年以来盘中新高

香港时间13:51,其涨幅回落至13.39%,报3.81港元.

券商Jefferies报告称,母公司深业集团对深圳控股注资的消息正面,而深业集团在深圳仍持有200万平方米建筑面积的物业,未来数年可望陆续向上市公司注入资产.这将会有助壮大深圳控股的土地储备质素及提升未来增长前景.该行并将深圳控股的目标价,由原来的3.3港元上调至4.3元.

不过,信诚证券联席董事张智威则认为,深圳控股这趟升势或未能持久,因内房股板块自去年以来已累积了颇大升幅,目前市场主要是炒概念和资金炒作为主导.

"该股今早裂口高开后,其后升幅已减弱,因为炒概念的话是很难持续的."他说.