香港热股: 深圳控股最多大涨近22%,憧憬母公司注资陆续有来

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 宣布获母公司注入资产后,市场憧憬未来注资行动陆续有来,刺激该股周三复牌后股价一度大涨近22%.
深圳控股稍早宣布,以9.1%溢价向母公司发行新股,悉数支付41.5亿元人民币的代价以收购一个在深圳正在兴建中的商业发展项目. 该股早盘裂口高开后,股价最多曾大涨近22%,至4.09港元的逾三年以来盘中新高
香港时间13:51,其涨幅回落至13.39%,报3.81港元.
券商Jefferies报告称,母公司深业集团对深圳控股注资的消息正面,而深业集团在深圳仍持有200万平方米建筑面积的物业,未来数年可望陆续向上市公司注入资产.这将会有助壮大深圳控股的土地储备质素及提升未来增长前景.该行并将深圳控股的目标价,由原来的3.3港元上调至4.3元.
不过,信诚证券联席董事张智威则认为,深圳控股这趟升势或未能持久,因内房股板块自去年以来已累积了颇大升幅,目前市场主要是炒概念和资金炒作为主导.
"该股今早裂口高开后,其后升幅已减弱,因为炒概念的话是很难持续的."他说.
他认为,内房股的负债率普遍较高,市场气氛一旦逆转或利率有任何变化的话,内房股将首当其冲.(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)