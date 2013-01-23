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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:45 BJT

表格: 英国12月请领失业金人数减少12,100人,预估为持平

* 失业人口创2011年6月以来最低

* ILO失业人口创2011年3-5月来最低

* ILO失业率创2011年2-4月以来最低,当时亦为7.7%

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(编译 田建华; 审校 王洋)

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