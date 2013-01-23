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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 14:40 BJT

路透基点: 力帆实业(集团)4,500万美元贷款案启动--RLPC

路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,法国巴黎银行(中国)和大新银行(中国)周二启动力帆实业(集团)及其子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司的一年期4,500万美元分期贷款案.

这笔融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280基点.银行承贷1,000万美元或以上者,可获先付费用60基点及牵头行头衔.承贷低于1,000万美元的银行,先付费用为45基点.

这项贷款案可延期一年,力帆实业(集团)将为其子公司提供担保.

农历新年之后将安排一场实地参访.银行回覆截止期为3月初.

力帆实业(集团)在上海挂牌上市,公司主要为融科研开发、发动机、摩托车和汽车的生产、销售(包括出口).该公司公布2012年1-9月净利2.869亿元人民币(4,610万美元),同时至去年9月底为止,整体资产为131.5亿元人民币.(完) (编译 李婷仪; 审校 王冠中)

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