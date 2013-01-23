路透基点: 力帆实业(集团)4,500万美元贷款案启动--RLPC

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,法国巴黎银行(中国)和大新银行(中国)周二启动力帆实业(集团)及其子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司的一年期4,500万美元分期贷款案.
这笔融资案利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280基点.银行承贷1,000万美元或以上者,可获先付费用60基点及牵头行头衔.承贷低于1,000万美元的银行,先付费用为45基点.
这项贷款案可延期一年,力帆实业(集团)将为其子公司提供担保.
农历新年之后将安排一场实地参访.银行回覆截止期为3月初.
力帆实业(集团)在上海挂牌上市,公司主要为融科研开发、发动机、摩托车和汽车的生产、销售(包括出口).该公司公布2012年1-9月净利2.869亿元人民币(4,610万美元),同时至去年9月底为止,整体资产为131.5亿元人民币.(完) (编译 李婷仪; 审校 王冠中)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)