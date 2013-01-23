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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 17:42 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月23日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*中国核工业   50      15      9     1/24簿记建档   农业银行    AAA      1/25      1/28
建设集团                                           浦发银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模  期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*太原重工     20       10     12     1/30簿记建档  交通银行   AA       1/31      2/1
 
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山东王晁煤电   6        3      12     1/24簿记建档 光大银行    AA-      1/25     1/28
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深圳桑达电子   4        2      12     1/24簿记建档 中信银行    AA-      1/28     1/29
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东方证券      49       20       3     1/24招标     工商银行    AA+      1/25     1/28  
                                                   建设银行等 
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五凌电力      10        5      12     1/24簿记建档 建设银行    AA       1/25     1/28
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粤电力        12        6      12     1/25簿记建档 建设银行    AAA      1/28     1/29
  
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广发证券      135      30       3     1/25招标     工商银行    AAA      1/28     1/29
                                        农业银行等 
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安徽国贸       8        4      12     1/25簿记建档 工商银行    AA-      1/28     1/29
集团控股
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海亮集团       16       4      12     1/25簿记建档 平安银行    AA-      1/28     1/29
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广发证券      135      30       3     1/25招标     工商银行    AAA      1/28     1/29
                                        农业银行等 
========================================================================================
安徽国贸       8        4      12     1/25簿记建档 工商银行    AA-      1/28     1/29
集团控股
========================================================================================
海亮集团       16       4      12     1/25簿记建档 平安银行    AA-      1/28     1/29
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酒泉钢铁集团  55       10      12     1/28簿记建档 中国银行    AA+      1/29     1/30
                                                   建设银行  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
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*武汉国资     15      6       5     1/28簿记建档  中信银行     AA       1/30    1/31
经营公司
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大唐黑龙江    10      6       5     1/24簿记建档  兴业银行     AA       1/25    1/28
发电公司                      (大唐集团提供担保)   国开行     
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杭州交投集团  10      4       5     1/24簿记建档  民生银行     AA       1/25    1/28
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浙江恒逸集团  12      6       5     1/24簿记建档  进出口行     AA       1/25    1/28
                                                 中国银行 
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天津港        10      5       5     1/29簿记建档  招商银行     AAA      1/31    2/1
 (第一期)                               进出口行
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天津港        10      5       5     1/29簿记建档  招商银行     AAA      1/31    2/1
(第二期)                                          民生银行
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重庆高科集团  10      5        5    1/29簿记建档   建设银行     AA+      1/30    1/31
 (第一期)                                         交通银行
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重庆高科集团  9       5        5    1/29簿记建档   建设银行     AA+      1/30    1/31
 (第二期)                                         浙商银行  
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广东交通集团  20      5       15    1/29簿记建档   国开行       AAA      1/30    1/31
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赣粤高速       7      7        7    1/29簿记建档   北京银行     AAA      1/30    1/31
 
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特变电工集团  12     12        5    1/29簿记建档    兴业银行     AA       1/30    1/31
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模 期限     发行日      主承销商  债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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江苏常州       1       1        3  1/29簿记建档    中国银行    AAA       1/30    1/31 
科技型中小企业                (中债信用增进公司提供担保)
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湖南常德      2.6     2.6       3  1/28簿记建档   国开行       AAA       1/29    1/30
中小企业                     (中债信用增进公司提供担保)  
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   注:*代表新增.(完)   
    

 (整理 丁淑琴; 审校 康熙泽)

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