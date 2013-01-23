《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月23日

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国核工业 50 15 9 1/24簿记建档 农业银行 AAA 1/25 1/28 建设集团 浦发银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *太原重工 20 10 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 山东王晁煤电 6 3 12 1/24簿记建档 光大银行 AA- 1/25 1/28 ======================================================================================== 深圳桑达电子 4 2 12 1/24簿记建档 中信银行 AA- 1/28 1/29 ======================================================================================== 东方证券 49 20 3 1/24招标 工商银行 AA+ 1/25 1/28 建设银行等 ======================================================================================== 五凌电力 10 5 12 1/24簿记建档 建设银行 AA 1/25 1/28 ======================================================================================== 粤电力 12 6 12 1/25簿记建档 建设银行 AAA 1/28 1/29 ======================================================================================== 广发证券 135 30 3 1/25招标 工商银行 AAA 1/28 1/29 农业银行等 ======================================================================================== 安徽国贸 8 4 12 1/25簿记建档 工商银行 AA- 1/28 1/29 集团控股 ======================================================================================== 海亮集团 16 4 12 1/25簿记建档 平安银行 AA- 1/28 1/29 ======================================================================================== 广发证券 135 30 3 1/25招标 工商银行 AAA 1/28 1/29 农业银行等 ======================================================================================== 安徽国贸 8 4 12 1/25簿记建档 工商银行 AA- 1/28 1/29 集团控股 ======================================================================================== 海亮集团 16 4 12 1/25簿记建档 平安银行 AA- 1/28 1/29 ======================================================================================== 酒泉钢铁集团 55 10 12 1/28簿记建档 中国银行 AA+ 1/29 1/30 建设银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *武汉国资 15 6 5 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 1/31 经营公司 ========================================================================================= 大唐黑龙江 10 6 5 1/24簿记建档 兴业银行 AA 1/25 1/28 发电公司 (大唐集团提供担保) 国开行 ========================================================================================= 杭州交投集团 10 4 5 1/24簿记建档 民生银行 AA 1/25 1/28 ========================================================================================= 浙江恒逸集团 12 6 5 1/24簿记建档 进出口行 AA 1/25 1/28 中国银行 ========================================================================================= 天津港 10 5 5 1/29簿记建档 招商银行 AAA 1/31 2/1 (第一期) 进出口行 ========================================================================================= 天津港 10 5 5 1/29簿记建档 招商银行 AAA 1/31 2/1 (第二期) 民生银行 ========================================================================================= 重庆高科集团 10 5 5 1/29簿记建档 建设银行 AA+ 1/30 1/31 (第一期) 交通银行 ========================================================================================= 重庆高科集团 9 5 5 1/29簿记建档 建设银行 AA+ 1/30 1/31 (第二期) 浙商银行 ========================================================================================= 广东交通集团 20 5 15 1/29簿记建档 国开行 AAA 1/30 1/31 ========================================================================================= 赣粤高速 7 7 7 1/29簿记建档 北京银行 AAA 1/30 1/31 ========================================================================================= 特变电工集团 12 12 5 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 1/31 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏常州 1 1 3 1/29簿记建档 中国银行 AAA 1/30 1/31 科技型中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 湖南常德 2.6 2.6 3 1/28簿记建档 国开行 AAA 1/29 1/30 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 康熙泽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)