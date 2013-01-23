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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:59 BJT

台湾货币市场: 1月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月24日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:     

    宽松因素: 
  --央行存单到期211亿台币
    
    紧缩因素:
  --央行料发行存单
    
 ==============================================================
 (本提存期)
    宽松因素:  
  --央行存单到期1兆(万亿)3,320.2亿台币 :   
         01/25                   3,175.85亿
         01/26                        185亿
         01/27                    2,771.5亿
         01/28                     109.95亿
         01/29                         53亿
         01/30                        117亿
         01/31                         34亿
         02/01                    6,873.9亿
 
  --公债还本付息13.5亿台币:    
 01/28      99甲2期公债付息           13.5亿
    
  --月底军公教薪饷拨款.   
 
    紧缩因素:   
  --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售.
  --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

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