乔布斯曾以专利诉讼威胁Palm勿挖苹果墙脚

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月22日 - 周二公布的法庭文件显示，苹果联合创始人乔布斯曾威胁，如果Palm首席执行官Edward Colligan不同意克制挖苹果雇员的行为，将对Palm发起专利诉讼。

五名科技行业员工起诉苹果 、谷歌 和英特尔 等企业非法密谋，消除人才竞争以打压薪水。乔布斯与Colligan之间的沟通因该诉讼浮出水面。

被告科技企业试图保密一些文件，但是加里福尼亚州圣何塞地区法官Lucy Koh拒绝了他们的部分请求，从而使乔布斯2007年与Colligan之间的沟通浮出水面。Colligan当时任Palm首席执行官。

原告称，根据Colligan宣过誓的声明，乔布斯建议消除两家公司在人才上的竞争。

“乔布斯还表示，如果Palm不同意，或将面临侵犯苹果多项专利的诉讼，”Colligan在声明中称。

路透周二未能联系到苹果的代表置评；也无法联系到惠普 的发言人，惠普后来收购了Palm。(完)