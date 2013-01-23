乔布斯曾以专利诉讼威胁Palm勿挖苹果墙脚

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山1月22日 - 周二公布的法庭文件显示，苹果联合创始人乔布斯曾威胁，如果Palm首席执行官Edward Colligan不同意克制挖苹果雇员的行为，将对Palm发起专利诉讼。
五名科技行业员工起诉苹果 、谷歌 和英特尔 等企业非法密谋，消除人才竞争以打压薪水。乔布斯与Colligan之间的沟通因该诉讼浮出水面。
被告科技企业试图保密一些文件，但是加里福尼亚州圣何塞地区法官Lucy Koh拒绝了他们的部分请求，从而使乔布斯2007年与Colligan之间的沟通浮出水面。Colligan当时任Palm首席执行官。
原告称，根据Colligan宣过誓的声明，乔布斯建议消除两家公司在人才上的竞争。
“乔布斯还表示，如果Palm不同意，或将面临侵犯苹果多项专利的诉讼，”Colligan在声明中称。
路透周二未能联系到苹果的代表置评；也无法联系到惠普 的发言人，惠普后来收购了Palm。(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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