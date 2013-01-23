中国股市: 沪综指因银行股护盘微收涨,短期上攻动能显不足

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指周三收市小涨.分析师指出,股指今日大部分时间延续昨日开始的回调,虽然尾市有部分银行股强拉,令股指由跌转升,但大盘上攻动力仍显不足,全日基本维持缩量调整格局.
沪综指 收报2,320.911点,涨5.772点或0.25%;上海A股今日成交额963亿元人民币,较上日1,225亿元缩减逾两成.
"最近明显感觉大盘上涨有些吃力,热点板块也不持续,多方底气略显不足,"华泰证券分析师周林指出,银行股虽然走势仍强,但其他板块先后回调,这可能与场内存量资金不足相关,只能拆东墙补西墙.
他认为,沪综指2,340-2,365点附近有较强的阻力,短期内大盘若无明显的增量资金相助,可能还需在目前位置再盘整一下.
前期领涨的银行股表现仍强劲,民生银行 更是创出数年来新高,收报9.20元,升3.6%.
沪深300指数 收涨0.41%,报2,607.456点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,614.4点,涨0.85%,成交量为680,616手.(完)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分