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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 15:16 BJT

中国股市: 沪综指因银行股护盘微收涨,短期上攻动能显不足

路透上海1月23日 - 中国股市沪综指周三收市小涨.分析师指出,股指今日大部分时间延续昨日开始的回调,虽然尾市有部分银行股强拉,令股指由跌转升,但大盘上攻动力仍显不足,全日基本维持缩量调整格局.

沪综指 收报2,320.911点,涨5.772点或0.25%;上海A股今日成交额963亿元人民币,较上日1,225亿元缩减逾两成.

"最近明显感觉大盘上涨有些吃力,热点板块也不持续,多方底气略显不足,"华泰证券分析师周林指出,银行股虽然走势仍强,但其他板块先后回调,这可能与场内存量资金不足相关,只能拆东墙补西墙.

他认为,沪综指2,340-2,365点附近有较强的阻力,短期内大盘若无明显的增量资金相助,可能还需在目前位置再盘整一下.

前期领涨的银行股表现仍强劲,民生银行 更是创出数年来新高,收报9.20元,升3.6%.

沪深300指数 收涨0.41%,报2,607.456点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,614.4点,涨0.85%,成交量为680,616手.(完)

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