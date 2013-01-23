台湾货币市场: 周转金水位低令需求略升,惟短率仍属平稳

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
* 银行周转金偏少令需求略扬升
* 跨月、农历年前短票利率稍升
* 短率大致仍属平稳
记者 高洁如
路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周三大致平稳,银行间准备数字走高,但周转金水位偏低,这令市场的需求趋升,资金情势不若先前宽裕;拆款利率大致持平,但短天期短票稍稍扬升.
交易人士表示,因银行领现钞作业已开始,本周起银行的周转金水位偏低,这刺激了银行间的短期拆款交易.此外,票券商也希望年前的资金能够平均分配,也有不少二周、落点跨月的拆款交易.
"我缺一点周转金,不拿其实也可以的,"一位公营银行资金调度人士表示.他们也说,虽然市场需求扬升,但也不是激增,市场资金仍然显得相当充裕.
本地时间15:00银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日在0.387%.今日区间在0.387-0.388%,上日在0.295-0.42%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同,二周拆款的区间则在0.40-0.45%,上日在0.39-0.45%.
**年前落点的短票利率扬升**
短票市场方面,票券商指出,市场的资金虽不算紧,但为了引导银行将资金配置到跨月、农历年前的那一周,以使资金落点更为分散,因而票券商对短票利率稍做退让,短天期短票利率稍升.年后短票利率则大致平稳不变.
今日落点在农历年前的短票利率在0.73-0.74%,上日在0.72%;年后落点的短票利率在0.75%,同上日.
台湾央行今日存单到期金额2,681.7亿,存单发行金额待稍晚公布.
本周存单到期金额共9,781.55亿,本周余日存单到期情况为:周四211亿以及周五3,175.85亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为404亿台币;累计超额准备为负471亿台币,加计前期1%的超额准备为1,008亿台币.
**公债RP利率**
公司债附买回(RP)利率稳中趋跌.为因应农历春节前的资金需求,券商与投信、寿险等客户正针对资金落点展开拉锯.大型券商以调降节前公司债RP利率为手段,希望能提升客户跨年承作意愿.
一大型券商调度人士表示,今日市场资金仍宽裕,投信客户以续做为主,但有寿险找新券的需求.由于农历春节将届,为确保能安稳度过节前的资金需求,只要客户愿意接受跨年的安排,公司债RP就可以0.80%承作.
"但若是不跨年,续做在0.79%,新券开在0.78%."该调度人士说.
另一券商交易员表示,由于手中券源稀缺,今日多以到期续做为主,利率也持稳在既有水准.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.81%,少数低见0.78%.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)