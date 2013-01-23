台湾债市: 102/2殖利率小跌,银行资金丰沛有利短券表现

路透台北1月23日 - 台湾五年公债102/2殖利率周三小幅收低.在今日中午20年公债102/3标售结果出炉前, 交易商审慎以对,以在狭幅区间内当冲为主.随着102/3标售结果符合预期,买气也稍稍升高,终场殖利率以小跌 作收. 昨日银行业大幅买超102/2达30.5亿台币,也让市场对该券偏多看待.有交易商认为,银行业此举应是以去化 手中丰沛资金为主,102/2殖利率与公债附买回(RP)利率仍有20个基点的利差,还是可以被接受的养券标的. "银行资金水位高,不管是买超102/2,还是在102/3得标逾四成,都显示银行除了吃(筹码),还是继续吃(筹码 )."一证券商交易主管说. 另一证券商交易员则称,昨日买超102/2的银行,据了解还是属于交易导向的金融机构,而不是拿了筹码就持 券到底的终端买盘. 台湾央行今日中午标售102/3,得标利率为1.605%,符合市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标比重44. 75%、证券业21.0%、保险业33.75%、票券业0.5%. 依据台湾柜台买卖中心的统计,银行业昨日买超102/2金额达30.5亿台币,证券商则大举卖超32.5亿. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.33 0.8846 0.8840-0.8889 126.0 10 101/9 -0.60 1.1605 1.1605-1.1670 8.5 15 102/1 -1.00 1.4200 1.4200-1.4270 2.5 20 102/3 +0.10 1.6010 1.6000-1.6080 2.5 交易商指出,虽然今年第一季无论公债或公司债的筹码供应都不少,但因公债到期额度也大,且银行体系资 金充沛,使得1月以来的标售结果以及冷券交易情形都算不错.预料此一趋势短期不会改变. 不过有交易员提醒,在日本央行提出大胆的宽松措施后,台币走势似乎不如先前强势.若台币兑美元TWD=TP 由升转贬,恐怕就要留意短券端是否因资金行情失去想像空间,使得殖利率出现反弹. 台币兑美元昨日收至近一周低位.因日本央行宣布设定2%的通膨目标,并无限制购入资产符合市场预期,外 资于台湾汇市倾向购入美元获利了结,令台币更加疲软. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4200 10 101/9 1.1605 5 102/2 0.8846 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)