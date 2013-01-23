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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 15:11 BJT

台湾债市: 102/2殖利率小跌,银行资金丰沛有利短券表现

路透台北1月23日 - 台湾五年公债102/2殖利率周三小幅收低.在今日中午20年公债102/3标售结果出炉前,
交易商审慎以对,以在狭幅区间内当冲为主.随着102/3标售结果符合预期,买气也稍稍升高,终场殖利率以小跌
作收.
    
    昨日银行业大幅买超102/2达30.5亿台币,也让市场对该券偏多看待.有交易商认为,银行业此举应是以去化
手中丰沛资金为主,102/2殖利率与公债附买回(RP)利率仍有20个基点的利差,还是可以被接受的养券标的.    
    
    "银行资金水位高,不管是买超102/2,还是在102/3得标逾四成,都显示银行除了吃(筹码),还是继续吃(筹码
)."一证券商交易主管说.
    
    另一证券商交易员则称,昨日买超102/2的银行,据了解还是属于交易导向的金融机构,而不是拿了筹码就持
券到底的终端买盘.  
    
    台湾央行今日中午标售102/3,得标利率为1.605%,符合市场预期.各行业的得标比重方面,银行得标比重44.
75%、证券业21.0%、保险业33.75%、票券业0.5%. 
    
    依据台湾柜台买卖中心的统计,银行业昨日买超102/2金额达30.5亿台币,证券商则大举卖超32.5亿. 
   
      
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.33      0.8846   0.8840-0.8889       126.0
      10      101/9                     -0.60      1.1605   1.1605-1.1670         8.5
      15      102/1                     -1.00      1.4200   1.4200-1.4270         2.5
      20      102/3                     +0.10      1.6010   1.6000-1.6080         2.5
    交易商指出,虽然今年第一季无论公债或公司债的筹码供应都不少,但因公债到期额度也大,且银行体系资
金充沛,使得1月以来的标售结果以及冷券交易情形都算不错.预料此一趋势短期不会改变.
    
    不过有交易员提醒,在日本央行提出大胆的宽松措施后,台币走势似乎不如先前强势.若台币兑美元TWD=TP
由升转贬,恐怕就要留意短券端是否因资金行情失去想像空间,使得殖利率出现反弹.

    台币兑美元昨日收至近一周低位.因日本央行宣布设定2%的通膨目标,并无限制购入资产符合市场预期,外
资于台湾汇市倾向购入美元获利了结,令台币更加疲软.   
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4200
         10       101/9                       1.1605
          5       102/2                       0.8846
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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