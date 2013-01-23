路透基点: 台湾水泥五年期联贷案规模进一步增至140亿台币

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾水泥五年期融资案于1月16日签署,规模进一步增至140亿台币(4.82亿美元),12月时曾从125亿台币增至130亿台币.
兆丰国际商业银行担任管理行,牵头行和簿记行,承贷25亿台币.其它五家牵头行--中国银行、中国信托商业银行、华南商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行分别承贷15亿台币.
农业金库和元大商业银行各承贷10亿台币,分享主办行头衔.
交通银行、玉山商业银行、中国输出入银行和日盛国际商业银行分别承贷5亿台币,分享经理行头衔.
该项贷款分为84亿台币的分期偿还定期贷款A部分,和56亿台币的循环信贷B部分,利率为较二级市场商业票据利率加码66个基点,税前最低利率是1.5%.
牵头行获得25个基点的顶级前端费用.(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)