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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 15:59 BJT

路透基点: 台湾水泥五年期联贷案规模进一步增至140亿台币

路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾水泥五年期融资案于1月16日签署,规模进一步增至140亿台币(4.82亿美元),12月时曾从125亿台币增至130亿台币.

兆丰国际商业银行担任管理行,牵头行和簿记行,承贷25亿台币.其它五家牵头行--中国银行、中国信托商业银行、华南商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库银行分别承贷15亿台币.

农业金库和元大商业银行各承贷10亿台币,分享主办行头衔.

交通银行、玉山商业银行、中国输出入银行和日盛国际商业银行分别承贷5亿台币,分享经理行头衔.

该项贷款分为84亿台币的分期偿还定期贷款A部分,和56亿台币的循环信贷B部分,利率为较二级市场商业票据利率加码66个基点,税前最低利率是1.5%.

牵头行获得25个基点的顶级前端费用.(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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