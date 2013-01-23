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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 15:31 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘: 日央行决议后投资人解除仓位的动作仍持续

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* 美元兑日圆下跌0.6%,欧元兑日圆跌0.8%,澳元/日圆跌0.9%,澳元兑美元跌0.3%

* 美元兑日圆跌破88.25%费波纳奇支撑位,关注上周的低点87.79

* 日经指数跌2.08%,亚洲除日本以外地区的股指大多下跌

* 澳元在交叉盘遭遇卖压,但是澳元兑美元在1.0530下方有买盘

* 今日将公布英国就业数据、英国央行会议记录、英国首相卡梅伦的欧盟关系演说、加拿大央行利率决议.(完)

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