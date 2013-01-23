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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 15:38 BJT

路透调查: 分析师上调日本2013/14财年经济增长预估,受刺激政策提振

路透东京1月23日 - 路透调查显示,

* 日本2012/13财年国内生产总值(GDP)增长率料为1.0%,2013/14财年则料增长1.8%.

* 受访分析师预期日本刺激政策将提振实质GDP增长率0.7个百分点,并创造162,500个工作岗位.(完)

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