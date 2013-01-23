欧洲已公布经济指标--2013/1/23

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.9 f -0.4 f 持平 f 德国 第四季 -0.5 @-p +0.2 @-f -- 法国 第三季 +0.1 f -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.5 +0.2 +2.7 德国 12月 +0.9 f -0.1 f +2.1 f 法国(HICP) 12月 +0.4 -0.2 +1.5 意大利(HICP) 12月 +0.3 f -0.3 f +2.6 f 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 -0.1 -0.3 r +2.2 德国 12月 -0.3 -0.1 +1.5 法国 11月 -0.5 +0.5 +1.9 意大利 11月 -0.1 -0.3 +2.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 12月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 11月 11.1 @ 11.1 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)