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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 15:31 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/1/23

国家                时间    较前月(季)(%)             上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国              第三季             +0.9  f                 -0.4  f                 持平  f
 德国              第四季             -0.5  @-p               +0.2  @-f                 --  
 法国              第三季             +0.1  f                 -0.1  r                 +0.2  p
 意大利            第三季             -0.2  f                 -0.7  f                 -2.4  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                12月             +0.5                    +0.2                    +2.7  
 德国                12月             +0.9  f                 -0.1  f                 +2.1  f
 法国(HICP)          12月             +0.4                    -0.2                    +1.5  
 意大利(HICP)        12月             +0.3  f                 -0.3  f                 +2.6  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                12月             -0.1                    -0.3  r                 +2.2  
 德国                12月             -0.3                    -0.1                    +1.5  
 法国                11月             -0.5                    +0.5                    +1.9  
 意大利              11月             -0.1                    -0.3                    +2.0  
 
 失业率                          当月(季)%               上月(季)%                          
 英国                11月              4.8                     4.8                          
 德国                12月              6.9  @                  6.9  @-r                     
 法国              第二季             10.2  @                   10  @-r                     
 意大利              11月             11.1  @                 11.1  @                       
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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