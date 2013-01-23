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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 15:49 BJT

日本债市: 公债价格大多下跌,部分回吐日本央行决定引发的涨幅

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.085%       +1.5     0.070%
 五年期公债                              0.160%       +1.5     0.145%
 10年期公债                              0.730%       +0.0     0.730%
 20年期公债                              1.730%       -1.0     1.740%
 30年期公债                              1.950%       -2.0     1.970%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                144.37      -0.08     144.45
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.

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