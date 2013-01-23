重发-更新版 1-路透专访: 合作扩大境外人民币市场,争取提高QFII额度--台湾金管会副主委

* 香港及英国将来台洽谈携手扩大境外人民币市场

* 大陆银监会核准的QDII将于下次金银会讨论并签署MOU

* 以农历年前召开金证会为目标

* 争取开放RQFII额度、提高QFII额度 (重发以修改措词)

记者 詹静宜

路透台北1月23日 - 离岸人民币市场的发展壮大离不开彼此合作.台湾金融管理监督委员会副主委李纪珠周三称,今年一季度香港和英国将陆续来台洽谈携手扩大境外人民币业务;此外,金管会将以农历年前召开两岸"金证会"为目标,争取开放RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度并提高QFII额度.

她在接受路透专访时表示,台湾发展境外人民币业务,除了两岸贸易顺差、签署两岸货币签算机制等优势外,国际社会也有愿意合作的力量.以前香港、英国两大金融中心不会想到跟台湾有什么携手合作的机会,现在大环境给台湾发展机会,一定要好好把握,她个人相当看好台湾发展境外人民币市场.

"现在最重要的是把整个境外人民币市场做大,大家应该是积极合作,而不是处于竞争的状态."李纪珠说.

据其透露,香港金管局将在农历年(2月10日)前后率团来台讨论携手扩大境外人民币市场,紧接着3月份英国也将派员来台召开闭门会议,讨论双方携手发展人民币业务合作.

但她同时指出,发展人民币不是一窝蜂往前冲,毕竟人民币是管制性货币,要考虑流动性、资产配适度,所以应考虑怎么样有秩序开放,才不会造成后遗症.

两岸金融协商方向,李纪珠指出,主要在争取大陆市场开放及扩大两岸业务往来范围、争取提高QFII额度、银行代客理财部分可以来台投资,以及争取开放台湾民众可透过台资券商以复委托方式去投资大陆A股等.

至于两岸银行相互参股上限部分,她建议差异化管理,区分成未上市柜、上市柜及金控下面子银行相互参股等三部分区隔管理.她个人认为两岸银行相互参股比重放宽至20%没有什么不可以,但尚未形成会里共识.

**两岸金融三会今年料有进展**

李纪珠表示,金证会(证券监理平台会议)时程目标锁定在农历年前召开,将争取开放RQFII额度并提高QFII额度,两岸证券业协商今年应会有比较具体的进展,两岸保险、证券监理平台应该会陆续建立起来,双方已对建立大体方式、内容有所共识.

中国证监会主席郭树清上周访问香港时曾提出,RQFII和QFII的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平;并探讨推出QDII2(合格境内个人投资者)及RQFII2的可行性. ?

"证券是今年比较容易突破的部分."李纪珠说.

两位消息人士周一透露,中国证监会官员将于1月底左右赴台湾商谈双方证券业相互开放事宜.其中一位消息人士称,双方官员商谈得出结论后,将把结果回到ECFA(两岸经济协议)下的服务贸易协议中证券业开放签署.

台湾金管会主委陈裕璋此前表示,向行政院提报的振兴股市方案,其中T股、台商回台上市部份牵涉到两岸证券监理,望今年第一季启动两岸证券监理平台.

李纪珠并称,争取下次金银会签署两岸代客境外理财业务监管合作备忘录(MOU).这代表大陆银监会核准的QDII(合格境内机构投资者)来台投资最快可望今年上路,将有助于两岸资本流动.

她表示,个人支持扩大中国证券业QDII来台投资台股上限,政策开放之初就认为起码10亿美元,目前上限则为5亿美元,原因在于希望大陆资金有秩序进入台湾,QDII是最透明的管道,而不是藏在海外基金里头,且台湾市场也承受得起.