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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:04 BJT

路透基点: 中国建筑为深圳地铁9号线项目寻求92亿元人民币贷款

路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国建筑工程总公司在市场上寻求92亿元人民币(14.8亿美元)五年期定期贷款,用于建设深圳地铁9号线.

中信银行和中国进出口银行担任牵头行,各负责安排一半的贷款额度.

该项贷款支付的利率为中国人民银行指标贷款利率的100%,借款人为中建南方投资有限公司,其为中国建筑工程总公司的融资业务部门.

根据去年6月发布的公司声明,在深圳上市的中国建筑是该地铁线路的建设承包商,该线路建设成本153亿元人民币.

这家国有企业是中国最大的建筑和房地产综合企业,也是最大的建筑工程承包商.

去年第四季,深圳地铁11号线获得150亿元人民币五年期贷款,也是由中信银行和中国进出口银行负责安排的.

当时贷款支付与目前新贷款相同的利率.中国农业银行、平安银行(深圳)和北京银行(深圳)为一般参贷行.

地铁9号线和11号线是深圳市发改委于2011年4月发布的2011-2016深圳城市交通规划中计划修建的一部分线路.根据该项规划,地铁6号线、7号线和8号线也将在同期投入建设.

根据去年6月发布的一则公司文件,中国水利水电为地铁7号线的BT(建设并移交)承包商.据银行业消息人士称,该线路的银团贷款正在进行之中,其建设成本估计为168亿元人民币(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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