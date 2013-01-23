路透基点: 中国建筑为深圳地铁9号线项目寻求92亿元人民币贷款

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国建筑工程总公司在市场上寻求92亿元人民币(14.8亿美元)五年期定期贷款,用于建设深圳地铁9号线.
中信银行和中国进出口银行担任牵头行,各负责安排一半的贷款额度.
该项贷款支付的利率为中国人民银行指标贷款利率的100%,借款人为中建南方投资有限公司,其为中国建筑工程总公司的融资业务部门.
根据去年6月发布的公司声明,在深圳上市的中国建筑是该地铁线路的建设承包商,该线路建设成本153亿元人民币.
这家国有企业是中国最大的建筑和房地产综合企业,也是最大的建筑工程承包商.
去年第四季,深圳地铁11号线获得150亿元人民币五年期贷款,也是由中信银行和中国进出口银行负责安排的.
当时贷款支付与目前新贷款相同的利率.中国农业银行、平安银行(深圳)和北京银行(深圳)为一般参贷行.
地铁9号线和11号线是深圳市发改委于2011年4月发布的2011-2016深圳城市交通规划中计划修建的一部分线路.根据该项规划,地铁6号线、7号线和8号线也将在同期投入建设.
根据去年6月发布的一则公司文件,中国水利水电为地铁7号线的BT(建设并移交)承包商.据银行业消息人士称,该线路的银团贷款正在进行之中,其建设成本估计为168亿元人民币(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)