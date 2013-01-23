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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:05 BJT

中国债市： 部分做空盘平仓,利率互换短期看涨但升势未明

路透上海1月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三继续上涨.市场人士表示,机构前期借力央行公开市场短期流动性调节工具(SLO)在高位有大量做空盘,短期内市场没有进一步做空的理由,因此获利平盘的资金开始增多,利率互换短期看涨.

交易员并表示,目前还较难判断IRS近两日的上涨是短暂反弹还是趋势性的恢复上涨,因需考虑春节资金面趋紧因素,但今年春节预期又不会像往年那样紧张,增加了预判方向的难度,短期市场或将震荡一段时间.

"今天又涨了一些,(机构)平掉了一些(做空)的仓位吧."上海一银行交易员表示.

他并认为,IRS对SLO消息面的反应目前应已调整到位,接下来市场更关注的是央行的具体操作,以便明晰后市方向.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.1960/3.2960 3.1667/3.2533 3.4183/3.5083 3.6167/3.7100 3.6380/3.8800 昨日 3.1450/3.2450 3.1370/3.2090 3.3880/3.4670 3.5920/3.6710 3.5940/3.8540

-------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0510/0.0510 0.0297/0.0443 0.0303/0.0413 0.0247/0.0390 0.0440/0.0260

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)

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