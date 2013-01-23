中国债市： 部分做空盘平仓,利率互换短期看涨但升势未明

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透上海1月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三继续上涨.市场人士表示,机构前期借力央行公开市场短期流动性调节工具(SLO)在高位有大量做空盘,短期内市场没有进一步做空的理由,因此获利平盘的资金开始增多,利率互换短期看涨.
交易员并表示,目前还较难判断IRS近两日的上涨是短暂反弹还是趋势性的恢复上涨,因需考虑春节资金面趋紧因素,但今年春节预期又不会像往年那样紧张,增加了预判方向的难度,短期市场或将震荡一段时间.
"今天又涨了一些,(机构)平掉了一些(做空)的仓位吧."上海一银行交易员表示.
他并认为,IRS对SLO消息面的反应目前应已调整到位,接下来市场更关注的是央行的具体操作,以便明晰后市方向.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.1960/3.2960 3.1667/3.2533 3.4183/3.5083 3.6167/3.7100 3.6380/3.8800 昨日 3.1450/3.2450 3.1370/3.2090 3.3880/3.4670 3.5920/3.6710 3.5940/3.8540
-------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0510/0.0510 0.0297/0.0443 0.0303/0.0413 0.0247/0.0390 0.0440/0.0260
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)