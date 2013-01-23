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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模    期限     年利率       主体评级    发行时间    主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*淮安清河       7         7       6.68%           AA      1/24-1/28    广发证券
投资发展公司             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*绍兴城中村    12         7       6.50%           AA      1/24-1/30    太平洋证券
改造建投      (第3-7年末每年偿还20%本金/绍兴市水务集团提供担保)
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国家电网      100         7      *4.75%           AAA     1/23-1/24    中信证券 
             -----------------------------------------------------     英大证券 
              100        15      *5.10%           AAA     1/23-1/24    招商证券      
                                                                       中银国际 
                     (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权)    高盛高华证券 
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济宁供水集团    3         7     7.18%             AA-     1/22-1/24    国海证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;济宁城建投资有限责任公司提供担保)
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赣州发展投资   15         7  前五年6.60%          AA      1/18-1/24    平安证券
控股集团            (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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重庆三峡       10         6        6.40%          AA      1/23-1/25    宏源证券
产业投资     (第3-6年每年末偿还25%本金)                                金元证券
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海南发展控股   25         7    利率区间5.0%-6.0%  AA+     1/24-1/28    中信建投证券
                   (第五年末附投资者选择权)
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吉利控股集团   12         7  簿记区间5.4%-5.9%    AA+  1/24-1/30(网点) 国信证券
                   (第五年附投资者选择权)              1/24-1/28(上海证券交易所)
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江苏金桥        5         5  前三年利率6.10%      AA-     1/23-1/29    华英证券
盐化集团    (第三年末附投资者选择权/江苏信用再担保公司提供担保)
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沧州建投       12         7        6.72%          AA      1/23-1/29    渤海证券
              (第3-7年每年末偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)

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