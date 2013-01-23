《中国企业债发行日程表》--1月23日

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *淮安清河 7 7 6.68% AA 1/24-1/28 广发证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *绍兴城中村 12 7 6.50% AA 1/24-1/30 太平洋证券 改造建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/绍兴市水务集团提供担保) =================================================================================== 国家电网 100 7 *4.75% AAA 1/23-1/24 中信证券 ----------------------------------------------------- 英大证券 100 15 *5.10% AAA 1/23-1/24 招商证券 中银国际 (发行人在两个品种计划发行规模之间有回拨选择权) 高盛高华证券 =================================================================================== 济宁供水集团 3 7 7.18% AA- 1/22-1/24 国海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;济宁城建投资有限责任公司提供担保) =================================================================================== 赣州发展投资 15 7 前五年6.60% AA 1/18-1/24 平安证券 控股集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) =================================================================================== 重庆三峡 10 6 6.40% AA 1/23-1/25 宏源证券 产业投资 (第3-6年每年末偿还25%本金) 金元证券 =================================================================================== 海南发展控股 25 7 利率区间5.0%-6.0% AA+ 1/24-1/28 中信建投证券 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== 吉利控股集团 12 7 簿记区间5.4%-5.9% AA+ 1/24-1/30(网点) 国信证券 (第五年附投资者选择权) 1/24-1/28(上海证券交易所) =================================================================================== 江苏金桥 5 5 前三年利率6.10% AA- 1/23-1/29 华英证券 盐化集团 (第三年末附投资者选择权/江苏信用再担保公司提供担保) =================================================================================== 沧州建投 12 7 6.72% AA 1/23-1/29 渤海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)