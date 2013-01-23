更新版-路透调查: 澳洲今年经济增速料放缓,但仍优于其它发达国家

路透悉尼1月23日 - 澳洲经济增速今年料将放缓,因居高不下的澳元汇率令出口收益受损,并且火热的矿业投资热潮也终于进入停滞期,不过考虑到澳洲通胀率温和,如有需要,则该国仍然有提供政策支持的空间.

最新的路透调查显示,分析师预期规模1.5万亿澳元(1.53万亿美元)的澳洲经济今年料可增长2.7%,低于预估的2012年成长率3.5%.

该值亦低于去年10月调查时预估的3.0%,不过同全球其它发达国家相比,澳洲的这个增速估值已经算是遥遥领先的了.这意味着澳洲将连续22年未出现过衰退.澳洲目前在全球排名第12大经济体,超过了西班牙.

澳洲经济面临的关键问题在于,当前疲弱的领域,特别是房地产市场,能否振作起来从而填补矿业投资热过后留下的空缺.

"要想维持坚实的整体经济增长,其它行业部门需要提速."汇丰控股分析师Paul Bloxham说道,"全球看,大环境在改善,特别是亚洲,而且商品价格亦反弹."他指出,"我们仍然预期房地产和消费领域将反映此前数次降息的效果,进一步成长."

澳洲央行去年总计降息150个基点,使指标利率降至追平纪录低点的3%.最近的一次减息发生在一个月前,其影响尚未完全显现.

**仍有推出刺激政策的空间**

新的一年里并非毫无威胁.

澳元仍然处在纪录高位附近,兑日圆在近几周里更是一路攀升,令制造业和旅游业备感压力.

澳洲工党政府今年仍然坚持财政紧缩路线,但已经放弃了在年中以前令预算收支回归盈余的目标,这个举动得到了分析师们的普遍称赞.

澳洲家庭继续选择谨慎理财,更愿意储蓄,而非借债.并且,澳洲民众还利用利率降低带来的好处,宁可提前还贷,也不愿购物消费.

幸运的是,由于澳洲通胀压力温和,若有必要,澳洲能够进一步下调利率来刺激经济.虽然分析师预计该国消费者物价指数(CPI)涨福今年可能升到2.8%,但这种上升主要是源于新推出的碳税所造成的一次性影响.

事实上,澳洲基础通胀率仍然稳居在澳洲央行设定的2-3%的长期区间内,为进一步放宽政策提供了空间.(完)