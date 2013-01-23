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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 16:09 BJT

台湾数据: 12月工业生产同比增长2.39%,创8月以来增幅新低

路透台北1月23日 - 台湾经济部周三公布,12月工业生产较上年同期成长2.39%,创自8月(成长1.37%)以来增幅新低纪录,上月修正后为5.87%.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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