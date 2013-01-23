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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 16:26 BJT

香港股市: 恒生指数收低,由19个半月高点回落

恒生指数盘初未能突破23,708点后,回吐温和涨幅.该处是2011年5月31日及6月1日高点.

中国主要体育品牌李宁 挫跌5.3%,一家香港媒体报导称,体育用品股仍面临库存问题.报导称,一家畅货中心的售货折扣幅度高达90%.经过周三下跌后,李宁1月涨幅缩减至23%.

友邦保险 持续由周一的一个月低点反弹,今日上涨1.8%.(完)

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