离岸人民币: 台湾第二季可望发行人民币债券,全年规模约20亿元--消息

路透台北1月24日 - 今年内有望见到台湾"宝岛债"与香港"点心债"同台较劲.据两位熟悉台湾人民币债券发行作业的消息人士表示,若台湾离岸人民币业务能在第一季启动,预估第二季就会有企业发行人民币债券,预估今年"宝岛债"的发行规模约为20亿元人民币，

不过,在大陆国企无法来台发债筹资以及两岸人民币回流机制尚未建立等限制下,上述发行规模仅是香港2007年点心债首度发行规模的五分之一.

长远来看,一位消息人士对路透强调,人民币债券发展的规模与存款有对等关系.两岸间贸易金额庞大,预料台币转人民币持有的余额,会在近几年内超过香港,只要前述技术性问题能解决,"宝岛债"发行规模的成长速度有机会比点心债快.

消息人士提到,预估全年应有3-4档债券发行.目前已有法国巴黎银行 、德意志银行 、中国信托、兆丰银行与永丰银行等外资与本地银行向主管机关积极接洽,这些银行基于客户的投资需求,将很有机会成为首批人民币债券的发行主体.至于一般企业对发行人民币债券会暂时观望.

路透暂时无法获得法国巴黎银行台北分行的回应,德意志银行台北分行的债券部门人士则称不清楚相关内容.

"香港有大陆在支持,我们不会有,因为我们不会让国家开发银行来发人民币债券."上述消息人士说.

该人士表示,台湾负责债券管理业务的柜台买卖中心,于去年底举行人民币债券发行的说明会,当时即有不少产业界人士反映,缺少了人民币回流机制的配套,就无法进行规划.

"这要看大陆,是关键.这不是我们能handle(处理)的事."他说.

香港金管局日前表示,2012年全年人民币存款与存款证合计近7,000亿元,较前一年成长约5%.

香港首支点心债是在2007年7月发行,由于有中国国家开发银行发行50亿人民币债券的支持,使得点心债首年的发行规模就达到100亿人民币.香港金管局日前也指出,2012年点心债的发行总额已逾1,000亿人民币.