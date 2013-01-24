更新版 1-中国数据: 汇丰1月制造业PMI初值创两年高位,经济持续反弹

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* 1月汇丰PMI初值显示该指标连续五个月回升

* 内需带动重建库存为经济复苏增添动力

* 数据出炉后中国股市明显拉升

路透北京1月24日 - 汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,产出分项指数亦创下22个月高点.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.

汇丰/Markit稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.

"PMI连续第五个月回升并创下两年高位,给2013年开了个好头.得益于新接业务持续增加,制造业者雇聘和采购加快,生产加速,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

他认为,尽管外部需求依然脆弱,但内需带动的重建库存行动,可能为中国经济未来数月的复苏增添动力.

欲览汇丰中国PMI图表,请点击链接(link.reuters.com/fyw45t)

Markit提供的新闻稿并显示,1月产出分项指数初值亦创下22个月新高,从上月终值51.9攀升至52.2;新订单指数环比略有下降,但距离上月触及的近两年高点不远;新出口订单指数则上升0.9个百分点至50上方,为过去一年来第三次突破荣枯分水岭.

此外,就业指数环比涨幅高达1.1个百分点,投入价格涨幅为2个百分点;产成品库存指数为连续四个月处在50下方.这种种迹象都从侧面反映出需求增加、经济活动回暖的信号.

路透昨日公布最新季度调查结果显示,大多数分析师预计2013年中国经济成长率将返回至8%以上,全年呈现"两头低、中间高"的特点.他们对今明两年成长率预估均为8.1%.具体到2013年四个季度的增速预估分别为8.1%、8.2%、8.2%和7.9%.

中国2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;全年增速7.8%,超出年初设定的7.5%目标.国家统计局局长马建堂在新闻发布会上称,"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去."

汇丰PMI数据公布后,对中国经济敏感的澳元/美元 上涨;中国股市沪综指 明显拉升,最新涨幅0.6%.

是次PMI预览数据样本采集自1月11-21日之间,终值定于2月1日发布.