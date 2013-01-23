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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆波动率今日进一步下滑

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* 一周期波动率在东京时段卖价为10.15%,昨日报12.5%,周五报18.0%

* 一个月期波动率在海外市场续降一个百分点至10.4%,周五则是创下2011年9月以来新高12.6%

* 今日两个月期波动率卖价为9.95%,三个月期为10.0%,三个月期波动率在周五升至11.5%的高点

* 今日一年期波动率的卖价为10.0%,较周五的中长期高点11.1%下滑

* 波动率有扩大下跌的可能,因现汇在偏低水准整固

* 现汇跌向87区间中段之际,下档回补可能协助放缓波动率下滑走势(完)

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