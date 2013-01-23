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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 16:45 BJT

台湾央行: 共发行2,663.15亿台币存单,存单发行余额减18.55亿

路透台北1月23日 - 台湾央行周三公布,今日共发行2,663.15亿台币存单,若相较存单到期金额2,681.7亿,存单发行余额减18.55亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 2,567.00 91天期 0.93 77.15 182天期 1.05 19.00

央行上日共发行188亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,846.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为404亿台币;累计超额准备为负471亿台币,加计前期1%的超额准备为1,008亿台币.(完) (记者 董永年; 审校)

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