《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透北京1月23日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:42时,1美元=6.218人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 3.68 0.399 1.48 市北高新 8.1 0.58 2.25 大众交通 5.12 0.612 1.35 永生投资 18.69 1.369 2.20 老凤祥 23.97 2.71 1.42 S中纺机 13.1 0.654 3.22 鼎立股份 11.62 0.725 2.58 氯碱化工 8.46 0.559 2.43 双钱股份 9.19 0.76 1.94 海立股份 7.58 0.608 2.01 浦东金桥 9.2 1.062 1.39 外高桥 10.56 0.94 1.81 ST联华 8.95 0.566 2.54 锦江投资 7.14 0.837 1.37 中路股份 12.37 0.792 2.51 金山开发 9.4 0.572 2.64 海欣股份 5.78 0.458 2.03 耀皮玻璃 6.23 0.55 1.82 大江股份 4.64 0.325 2.30 上柴股份 13.88 0.809 2.76 丹化科技 13.9 1.082 2.07 上海三毛 7.68 0.806 1.53 友谊股份 8.8 1.36 1.04 上工申贝 7.45 0.472 2.54 上海机电 8.22 1.172 1.13 宝信软件 14.73 1.42 1.67 上海物贸 4.62 0.541 1.37 自仪股份 6.42 0.573 1.80 上海普天 9.22 0.624 2.38 陆家嘴 12.36 1.486 1.34 华新水泥 15.99 1.901 1.35 锦江股份 14.45 1.627 1.43 鄂尔多斯 8.84 1.085 1.31 华电能源 2.67 0.299 1.44 SST天海 7.44 0.52 2.30 大名城 6.27 0.482 2.09 东方通信 4.79 0.438 1.76 黄山旅游 12.85 1.51 1.37 开开实业 10.65 0.849 2.02 海南航空 4.3 0.704 0.98 ST轻骑 4.86 0.293 2.67 振华重工 3.55 0.43 1.33 锦州港 3.65 0.421 1.39 九龙山 3.43 0.397 1.39 凌云股份 6.85 0.562 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)