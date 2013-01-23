《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月23日

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透北京1月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:44时,1 港元=0.8019人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-3.76%,高于 上交易日收盘的-4.34%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比 元) 港元) 价 工商银行 4.19 5.94 0.88 建设银行 4.69 6.68 0.88 中国银行 2.97 3.78 0.98 农业银行 2.83 4.16 0.85 招商银行 14.00 18.76 0.93 中信银行 4.80 5.45 1.10 交通银行 5.09 6.38 0.99 民生银行 9.20 10.90 1.05 中国人寿 20.78 26.75 0.97 中国平安 46.44 70.05 0.83 中国太保 21.68 31.45 0.86 中信证券 13.85 20.40 0.85 新华人寿 27.00 31.45 1.07 海通证券 10.28 13.06 0.98 华能国际 6.27 7.20 1.09 大唐发电 4.10 3.19 1.60 华电国际 3.77 2.84 1.66 中煤能源 7.81 8.73 1.12 中国神华 24.12 33.05 0.91 中国石油 9.04 11.14 1.01 兖州煤业 18.19 13.64 1.66 中国石化 6.89 9.23 0.93 上海石化 5.15 2.68 2.40 中海油服 17.02 16.58 1.28 仪征化纤 5.85 1.93 3.78 中国铝业 5.14 3.98 1.61 江西铜业 24.31 20.95 1.45 洛阳钼业 9.78 4.14 2.95 紫金矿业 3.81 3.15 1.51 马钢股份 2.19 2.73 1.00 鞍钢股份 4.13 6.34 0.81 重庆钢铁 3.40 1.51 2.81 海螺水泥 18.83 29.35 0.80 洛阳玻璃 5.48 1.74 3.93 北人股份 7.29 2.88 3.16 中联重科 8.90 10.62 1.05 金隅股份 7.73 7.37 1.31 中国国航 6.04 7.36 1.02 东方航空 3.63 3.65 1.24 南方航空 4.07 4.53 1.12 中国远洋 4.47 4.52 1.23 中海集运 2.65 2.61 1.27 中集集团 14.26 16.06 1.11 中海发展 4.79 4.80 1.24 宁沪高速 5.29 7.81 0.84 深高速 3.45 3.26 1.32 成渝高速 3.38 2.90 1.45 皖通高速 4.03 4.95 1.02 广深铁路 2.97 3.41 1.09 中国南车 4.90 6.54 0.93 中国交建 5.24 8.38 0.78 中国铁建 5.81 8.26 0.88 中国中铁 3.17 4.35 0.91 长城汽车 28.63 30.05 1.19 比亚迪 23.14 26.45 1.09 广汽集团 5.85 6.66 1.10 青岛啤酒 33.45 46.25 0.90 广州药业 22.39 16.22 1.72 新华制药 4.63 2.28 2.53 海信科龙 8.19 4.08 2.50 南京熊猫 5.67 2.25 3.14 晨鸣纸业 4.11 3.26 1.57 上海医药 12.12 16.50 0.92 中兴通讯 10.58 15.04 0.88 东方电气 14.30 15.34 1.16 潍柴动力 24.16 32.15 0.94 东北电气 2.61 1.20 2.71 广船国际 13.31 6.90 2.41 经纬纺机 11.03 5.55 2.48 昆明机床 4.85 2.09 2.89 一拖股份 10.76 8.19 1.64 北辰实业 2.97 2.07 1.79 创业环保 5.48 2.39 2.86 中国中冶 2.23 1.85 1.50 金风科技 5.78 4.00 1.80 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)