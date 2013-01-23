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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:54 BJT

中国债市: 利率债窄幅震荡午后卖压较明显,关注明日汇丰PMI初值数据

路透上海1月23日 - 中国银行间债市周三利率债窄幅震荡,而信用品种继续获买盘支撑.市场人士表示,早间七年国债招标结果略低曾带动相应券种表现,但近期累计涨幅偏大,午后场内情绪趋于谨慎,机构获利回吐意愿加强,卖压较明显.

他们并指出,最近一波资金面带动的行情,预计或因春节因素告一段落,投资者重新回归基本面考虑,接下来将关注明日汇丰PMI初值数据公布,预计现券窄幅震荡的可能性居多.

"最近涨太猛了,下午(收益率)反弹了,外资交易盘都在卖,可能是明天要公布汇丰PMI初值了吧."上海一商业银行交易员称.

上海一券商交易员并指出,相比利率债投资者的谨慎操作,信用品种今日交投仍较活跃,其中城投债以及中期的中票,评级在AA、AA-的品种,都较受投资者欢迎,"资质还不错的,利率也还有一定空间,大家都想拿一点."她称.

她认为,央行公开市场短期流动性调节工具(SLO)的推出,令机构对春节来临的资金面并不太担忧,但是现券已累积了较多涨幅,且基本面也并不支持债市持续向好,预计短期会以窄幅震荡为主.

银行间资金市场周三主要质押式回购利率变动有限,整体未改宽松流动性局面.但跨过春节的21天期资金需求旺盛,对应回购利率上涨明显.同时市场对七天和14天期回购品种需求亦较前增加.

二级市场上,剩余期限约4.0684年的国债120003最新双边报价收益率 为3.2100%/3.2000%,上日尾盘为3.1900%/3.1800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.9481 2.9777

上日 1.9288 2.9803 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8670/2.8040 国债参考率报价 2.8110/2.7530 金融债参考率报价 3.3111/3.2556(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲-浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)

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