中国债市: 利率债窄幅震荡午后卖压较明显,关注明日汇丰PMI初值数据

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周三利率债窄幅震荡,而信用品种继续获买盘支撑.市场人士表示,早间七年国债招标结果略低曾带动相应券种表现,但近期累计涨幅偏大,午后场内情绪趋于谨慎,机构获利回吐意愿加强,卖压较明显.
他们并指出,最近一波资金面带动的行情,预计或因春节因素告一段落,投资者重新回归基本面考虑,接下来将关注明日汇丰PMI初值数据公布,预计现券窄幅震荡的可能性居多.
"最近涨太猛了,下午(收益率)反弹了,外资交易盘都在卖,可能是明天要公布汇丰PMI初值了吧."上海一商业银行交易员称.
上海一券商交易员并指出,相比利率债投资者的谨慎操作,信用品种今日交投仍较活跃,其中城投债以及中期的中票,评级在AA、AA-的品种,都较受投资者欢迎,"资质还不错的,利率也还有一定空间,大家都想拿一点."她称.
她认为,央行公开市场短期流动性调节工具(SLO)的推出,令机构对春节来临的资金面并不太担忧,但是现券已累积了较多涨幅,且基本面也并不支持债市持续向好,预计短期会以窄幅震荡为主.
银行间资金市场周三主要质押式回购利率变动有限,整体未改宽松流动性局面.但跨过春节的21天期资金需求旺盛,对应回购利率上涨明显.同时市场对七天和14天期回购品种需求亦较前增加.
二级市场上,剩余期限约4.0684年的国债120003最新双边报价收益率 为3.2100%/3.2000%,上日尾盘为3.1900%/3.1800%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 1.9481 2.9777
上日 1.9288 2.9803 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8670/2.8040 国债参考率报价 2.8110/2.7530 金融债参考率报价 3.3111/3.2556(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲-浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)