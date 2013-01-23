更新版 1-中国汇市: 人民币小幅收涨,春节长假前行情料延续清淡

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
* 人民币即期跟随中间价小幅收高
* 交投持续淡静,窄幅震荡
* 长假前客盘成交量变少 (新增收盘报价和评论)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周三跟随中间价收涨.交易员称,春节长假前市场交易相对较少,比较清淡,客盘的交易量也偏少.
整体看,中国经济基本面复苏支撑人民币偏强的格局未变,市场成交区间仍贴近波幅上限.不过交易员指出,市场普遍认为人民币虽有升值压力,但幅度也不会太大,且最近中间价也没有给出强烈的升值趋势,整体市场相对平衡.
"比较清淡,相对来说交易比较少,长假前的行情啊,...中国传统假期前,很多进出口商的业务也在减少,恢复估计要到春节之后."上海一外资行交易员称.
中国今年春节假期为2月9日-15日.
以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2180 6.2172 6.2196 6.2762 6.2796 6.2198
上海一股份制银行交易员称,最近市场没什么特点,很平淡,也就跟着中间价动.
交易员并称,日本央行无限量购买资产的消息,对人民币/美元即期市场影响较小,因最近日圆已经走出比较大的行情,存在很强的高位调整压力,且日本央行的这一政策基本符合市场预期.
新兴汇市日圆兑美元 升值0.7%至88.14.新兴亚币兑日圆亦走贬.韩元和泰铢周三下滑,因两国财长均发出警告道不乐见汇率过度升值,此前日本央行放宽货币政策以重振疲弱的经济.
日本央行周二宣布,将从明年起无限量购买资产,并把通胀率目标上调至2%,这是该央行为结束长达数年经济停滞所采取的最为决断的措施.
以下为北京时间17:07,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2816/50 6.2795
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2050/60 6.1970
境内美元人民币一年期掉期 升水报1,020点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3200元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 张喜良/林高丽)
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路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)