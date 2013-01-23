离岸人民币: 美国使用人民币支付量减少,主要来自非贸易结算项目--SWIFT

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 在亚洲地区对于人民币支付需求日渐成长之际,环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三表示,近期美国对于人民币支付量下降,令其在人民币支付货币使用的排名掉出前五名外.
SWIFT在最新公布的一份报告中指出,去年11月至12月美国使用人民币支付的量减少38%,令其排名由去年1月的第三名掉至第六;因其支付需求主要来自于非贸易结算项目,令其使用量波动较大.
"我们看到美国的人民币使用大部份来自于非贸易结算,比起欧洲等地方有着贸易结算基本需求,美国使用量变动将更剧烈.这并非意料之外."SWIFT人民币主管Lisa O'Connor说.
她表示,在现行条件下,人民币要作为中美贸易的计价货币,还存在着一些挑战,包括调整原有以美元为主的系统等.
至2002年12月中美贸易(含香港)以美元结算的量达到95.5%,人民币只占了0.3%.
SWIFT同时公布,在2012年最后两个月,人民币支付量下滑了4.2%,下滑幅度较整体货币的5.7%小.但人民币在全球支付货币的排名仍在14位,比例达到有史以来最高0.57%.去年1月为20位、0.25%.
目前人民币使用量前五国分别为英国、新加坡、澳大利亚、法国、卢森堡.其中澳大利亚排名上升快速,该国在2010年11月时仅为第12位,2011年11月时晋升至第九位.(完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)