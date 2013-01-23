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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 17:09 BJT

离岸人民币: 美国使用人民币支付量减少,主要来自非贸易结算项目--SWIFT

路透香港1月23日 - 在亚洲地区对于人民币支付需求日渐成长之际,环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三表示,近期美国对于人民币支付量下降,令其在人民币支付货币使用的排名掉出前五名外.

SWIFT在最新公布的一份报告中指出,去年11月至12月美国使用人民币支付的量减少38%,令其排名由去年1月的第三名掉至第六;因其支付需求主要来自于非贸易结算项目,令其使用量波动较大.

"我们看到美国的人民币使用大部份来自于非贸易结算,比起欧洲等地方有着贸易结算基本需求,美国使用量变动将更剧烈.这并非意料之外."SWIFT人民币主管Lisa O'Connor说.

她表示,在现行条件下,人民币要作为中美贸易的计价货币,还存在着一些挑战,包括调整原有以美元为主的系统等.

至2002年12月中美贸易(含香港)以美元结算的量达到95.5%,人民币只占了0.3%.

SWIFT同时公布,在2012年最后两个月,人民币支付量下滑了4.2%,下滑幅度较整体货币的5.7%小.但人民币在全球支付货币的排名仍在14位,比例达到有史以来最高0.57%.去年1月为20位、0.25%.

目前人民币使用量前五国分别为英国、新加坡、澳大利亚、法国、卢森堡.其中澳大利亚排名上升快速,该国在2010年11月时仅为第12位,2011年11月时晋升至第九位.(完) (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)

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