台湾汇市: 台币收于平盘附近,外资买盘积极抵消出口商抛汇

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
* 日本央行宽松后市场反应淡静 * 外资美元需求多,出口商无压力 * 明日交投区间暂看28.970-29.030 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周三收于平盘附近,仅微扬0.3分.在日本央行上日宣布宽松后,台 币市场初步反应淡静.交易员认为亚洲区各国央行对本币升势过快加以关注,将不利风险资产持续走高,市场选 择冷静以对,并期待其他亚币率先走出方向.尤其今日场中疑因特定外资客户买盘积极,与抛汇的出口商形成拉 钜,波动度极低.市场料年关前仍难脱离当前框架. 汇银人士指出,今日国际汇市同样陷入僵滞,欧元 及澳币 等过去率先反应事件的货币,今日价 位同样陷入盘整,市场观望气氛浓厚,台币市场上外资也缺乏积极做价的意愿.尽管出口商春节前传统上有台币 资金需求,但外资近来若持续站在美元买方,台币在29元附近恐得再待一阵子. "现在大概要等过完年后了,...这之前台币大概不会动了."一外资银行交易员说. 交易员并指出,接下来日圆 走势极为关键,因为在亚洲央行竞相控制本币走势的情况下,台币未来一 段时间恐怕将和日圆同向. 台股加权指数 周三微幅收低0.19%,报7,744.18点;外资及陆资今日在台股买超22.07亿台币,连续第 二天买超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,海外NDF美元/台币一周及一个月等短天期换汇点今日较上 日收歛,但盘中折价点数来来回回,显示市场未能有一致方向的看法,心态谨慎. 在新兴市场方面,韩元和泰铢周三下滑,因两国财长均发出警告不乐见汇率过度升值,此前日本央行放宽货 币政策以重振疲弱的经济. 台湾经济部周三公布,12月工业生产较上年同期成长2.39%,创自8月(成长1.37%)以来增幅新低纪录,上月修 正后为5.87%. 本周重要事件及数据包括周三加拿大央行利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五美国新屋销售年率 、加拿大消费者物价指数(CPI). 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.092 29.095 28.980-29.120 29.120 6.62 6.39 元太外汇经纪公司 28.992 28.999 28.991-29.008 29.004 2.29 3.67 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.225/-0.195 (完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)