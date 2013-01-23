台湾汇市: 台币收于平盘附近,外资买盘积极抵消出口商抛汇

* 日本央行宽松后市场反应淡静 * 外资美元需求多,出口商无压力 * 明日交投区间暂看28.970-29.030 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周三收于平盘附近,仅微扬0.3分.在日本央行上日宣布宽松后,台 币市场初步反应淡静.交易员认为亚洲区各国央行对本币升势过快加以关注,将不利风险资产持续走高,市场选 择冷静以对,并期待其他亚币率先走出方向.尤其今日场中疑因特定外资客户买盘积极,与抛汇的出口商形成拉 钜,波动度极低.市场料年关前仍难脱离当前框架. 汇银人士指出,今日国际汇市同样陷入僵滞,欧元 及澳币 等过去率先反应事件的货币,今日价 位同样陷入盘整,市场观望气氛浓厚,台币市场上外资也缺乏积极做价的意愿.尽管出口商春节前传统上有台币 资金需求,但外资近来若持续站在美元买方,台币在29元附近恐得再待一阵子. "现在大概要等过完年后了,...这之前台币大概不会动了."一外资银行交易员说. 交易员并指出,接下来日圆 走势极为关键,因为在亚洲央行竞相控制本币走势的情况下,台币未来一 段时间恐怕将和日圆同向. 台股加权指数 周三微幅收低0.19%,报7,744.18点;外资及陆资今日在台股买超22.07亿台币,连续第 二天买超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,海外NDF美元/台币一周及一个月等短天期换汇点今日较上 日收歛,但盘中折价点数来来回回,显示市场未能有一致方向的看法,心态谨慎. 在新兴市场方面,韩元和泰铢周三下滑,因两国财长均发出警告不乐见汇率过度升值,此前日本央行放宽货 币政策以重振疲弱的经济. 台湾经济部周三公布,12月工业生产较上年同期成长2.39%,创自8月(成长1.37%)以来增幅新低纪录,上月修 正后为5.87%. 本周重要事件及数据包括周三加拿大央行利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五美国新屋销售年率 、加拿大消费者物价指数(CPI). 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.092 29.095 28.980-29.120 29.120 6.62 6.39 元太外汇经纪公司 28.992 28.999 28.991-29.008 29.004 2.29 3.67 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.225/-0.195 (完)