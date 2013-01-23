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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 17:16 BJT

台湾汇市: 台币收于平盘附近,外资买盘积极抵消出口商抛汇

* 日本央行宽松后市场反应淡静
    * 外资美元需求多,出口商无压力
    * 明日交投区间暂看28.970-29.030

    路透台北1月23日 - 台币兑美元 周三收于平盘附近,仅微扬0.3分.在日本央行上日宣布宽松后,台
币市场初步反应淡静.交易员认为亚洲区各国央行对本币升势过快加以关注,将不利风险资产持续走高,市场选
择冷静以对,并期待其他亚币率先走出方向.尤其今日场中疑因特定外资客户买盘积极,与抛汇的出口商形成拉
钜,波动度极低.市场料年关前仍难脱离当前框架.
       
    汇银人士指出,今日国际汇市同样陷入僵滞,欧元 及澳币 等过去率先反应事件的货币,今日价
位同样陷入盘整,市场观望气氛浓厚,台币市场上外资也缺乏积极做价的意愿.尽管出口商春节前传统上有台币
资金需求,但外资近来若持续站在美元买方,台币在29元附近恐得再待一阵子.
  
    "现在大概要等过完年后了,...这之前台币大概不会动了."一外资银行交易员说.
           
    交易员并指出,接下来日圆 走势极为关键,因为在亚洲央行竞相控制本币走势的情况下,台币未来一
段时间恐怕将和日圆同向.
       
    台股加权指数 周三微幅收低0.19%,报7,744.18点;外资及陆资今日在台股买超22.07亿台币,连续第
二天买超. 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,海外NDF美元/台币一周及一个月等短天期换汇点今日较上
日收歛,但盘中折价点数来来回回,显示市场未能有一致方向的看法,心态谨慎.
    
    在新兴市场方面,韩元和泰铢周三下滑,因两国财长均发出警告不乐见汇率过度升值,此前日本央行放宽货
币政策以重振疲弱的经济. 
    
    台湾经济部周三公布,12月工业生产较上年同期成长2.39%,创自8月(成长1.37%)以来增幅新低纪录,上月修
正后为5.87%. 
    
    本周重要事件及数据包括周三加拿大央行利率决策;周四欧洲央行管理委员会会议;周五美国新屋销售年率
、加拿大消费者物价指数(CPI).
        
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见 
     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日
                   报价                                          亿美元   
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 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020     -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.235/-0.210     -0.225/-0.195    (完)

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