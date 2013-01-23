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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:39 BJT

中港个股: 中石化称去年原油产量同比增长2.04%,至3.28亿桶

路透上海1月23日 - 亚洲最大炼油商---中国石油化工股份有限公司 周三刊登公告,去年原油产量同比增长2.04%,至3.28亿桶.

刊登在上海证券交易所的生产经营业绩提示性公告并称,该公司去年原油加工量同比增长1.81%,至2.21亿吨;去年天然气产量同比增长15.66%,达5,980.2亿立方英尺.

中国石化A股周三收报6.89元,近一个月上涨2.4%;H股收报9.23港元,近一个月上涨6.4%.(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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