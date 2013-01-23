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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 17:56 BJT

香港个股: 新世界发展及万科置业联手投得荃湾西站发展项目--港铁

路透香港1月23日 - 香港铁路公司 旗下的西铁荃湾西站(六区)物业公司周三表示,新世界发展 及万科置业联手投得西铁荃湾西站发展项目,金额为34.35亿港元.

荃湾西(六区)发布新闻稿指出,该项目地段面积约为13,804平方米,住宅楼面面积为62,711平方米.项目将提供不少于894个住宅单位,其中约58%将兴建中小型住宅,实用面积不多于50平方米.

新闻稿称,荃湾西(六区)公司未来亦可获得此项目开发所得的5%纯利.

由亚洲首富李嘉诚控制的香港地产发展商长江实业 去年8月以96.3亿港元投得荃湾西站另一大型商住项目,预计项目总投资超过200亿港元. (完)

(记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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