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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 09:19 BJT

中国公开市场: 今日进行580亿逆回购,本周净回笼490亿--业内人士

路透北京1月24日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额580亿元人民币的七天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净回笼490亿元.

央行公开市场周二进行了430亿元七天期逆回购操作,中标利率为3.35%,已连续数月持平.而14天期逆回购品种则缺席.

央行此前在公开市场已连续三周净回笼,上周规模为700亿元.不过考虑到月底及春节前的例行财政存款上缴及现金备付压力,分析人士认为,届时央行应会加码资金投放平滑市场波动.

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完) **央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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