版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 18:24 BJT

香港个股: 富士康国际预估2012年度将录得亏损,因主要客户需求减少

路透香港1月23日 - 全球主要手机代工生产商--富士康国际 周三表示,2012年度将转盈为亏,这是因为主要客户需求下降,导致公司销售减少等因素.

为诺基亚 代工的富士康国际在联交所发布公告指出,去年年度净损的原因还包括成本上升导致毛利率下跌,以及集团若干资产减值等.

富士康国际隶属于台湾鸿海集团,其2011年录得净利7,284万美元.

富士康国际今日收盘跌0.83%至3.58港元,一个月来跌2.70%;大盘指数 今日跌0.10%.(完) 浏览富士康国际其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐