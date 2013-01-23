更新版 1-台湾货币市场: 周转金水位低令需求略升,惟短率仍属平稳

* 银行周转金偏少令需求略扬升

* 跨月、农历年前短票利率稍升

* 短率大致仍属平稳 (新增拆款及超额准备最新数字)

记者 高洁如

路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周三大致平稳,银行间准备数字走高,但周转金水位偏低,这令市场的需求趋升,资金情势不若先前宽裕;拆款利率大致持平,但短天期短票稍稍扬升.

交易人士表示,因银行领现钞作业已开始,本周起银行的周转金水位偏低,这刺激了银行间的短期拆款交易.此外,票券商也希望年前的资金能够平均分配,也有不少二周、落点跨月的拆款交易.

"我缺一点周转金,不拿其实也可以的,"一位公营银行资金调度人士表示.他们也说,虽然市场需求扬升,但也不是激增,市场资金仍然显得相当充裕.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.42%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同,二周拆款的区间则在0.395-0.45%,上日在0.39-0.45%.

**年前落点的短票利率扬升**

短票市场方面,票券商指出,市场的资金虽不算紧,但为了引导银行将资金配置到跨月、农历年前的那一周,以使资金落点更为分散,因而票券商对短票利率稍做退让,短天期短票利率稍升.年后短票利率则大致平稳不变.

今日落点在农历年前的短票利率在0.73-0.74%,上日在0.72%;年后落点的短票利率在0.75%,同上日.

台湾央行周三公布,今日共发行2,663.15亿台币存单,若相较存单到期金额2,681.7亿,存单发行余额减18.55亿.

本周存单到期金额共9,781.55亿,本周余日存单到期情况为:周四211亿以及周五3,175.85亿台币.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为478亿台币;累计超额准备为7亿台币,加计前期1%的超额准备为1,486亿台币.

**公债RP利率**

公司债附买回(RP)利率稳中趋跌.为因应农历春节前的资金需求,券商与投信、寿险等客户正针对资金落点展开拉锯.大型券商以调降节前公司债RP利率为手段,希望能提升客户跨年承作意愿.

一大型券商调度人士表示,今日市场资金仍宽裕,投信客户以续做为主,但有寿险找新券的需求.由于农历春节将届,为确保能安稳度过节前的资金需求,只要客户愿意接受跨年的安排,公司债RP就可以0.80%承作.

"但若是不跨年,续做在0.79%,新券开在0.78%."该调度人士说.

另一券商交易员表示,由于手中券源稀缺,今日多以到期续做为主,利率也持稳在既有水准.