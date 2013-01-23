路透基点: 建滔化工40亿港元贷款案进入一般联贷阶段

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引援消息人士报导,星展银行和渣打银行领衔的建滔化工集团40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款案已进入一般联贷阶段.
分三档向外界发出邀请.对于承贷3亿港元或以上的,可获得包括所有费用在内250个基点的价码和主办行头衔.对于承贷2亿港元的,可获得245个基点的价码和办理行头衔.对于承贷1亿港元的,可获得240个基点的价码和协办行头衔.
一般联贷的回覆截止期限为2月22日.
根据周一的一则报导,该项贷款包括24亿港元的定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括16亿港元的循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年.
贷款的利率为较Hibor加码215个基点.
周一上午已向一些银行发出以委托主办行身份参贷的邀请.
该项贷款由Kingboard Investments Ltd担保.
消息还称,2007年借款人曾借入一笔40亿港元款项,12月到期.新的贷款将取代旧贷.
去年5月,建滔积层板控股筹集了30亿港元资金,支付的包含所有费用在内的最高价码为288个基点.(完)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)