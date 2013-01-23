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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 18:56 BJT

路透基点: 建滔化工40亿港元贷款案进入一般联贷阶段

路透香港1月23日 - 汤森路透旗下基点援引援消息人士报导,星展银行和渣打银行领衔的建滔化工集团40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款案已进入一般联贷阶段.

分三档向外界发出邀请.对于承贷3亿港元或以上的,可获得包括所有费用在内250个基点的价码和主办行头衔.对于承贷2亿港元的,可获得245个基点的价码和办理行头衔.对于承贷1亿港元的,可获得240个基点的价码和协办行头衔.

一般联贷的回覆截止期限为2月22日.

根据周一的一则报导,该项贷款包括24亿港元的定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括16亿港元的循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年.

贷款的利率为较Hibor加码215个基点.

周一上午已向一些银行发出以委托主办行身份参贷的邀请.

该项贷款由Kingboard Investments Ltd担保.

消息还称,2007年借款人曾借入一笔40亿港元款项,12月到期.新的贷款将取代旧贷.

去年5月,建滔积层板控股筹集了30亿港元资金,支付的包含所有费用在内的最高价码为288个基点.(完)

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