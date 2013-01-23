重温稿-中国个股: 超日太阳承诺按期支付本息,但多项保障提议尚未落实

* 自救为主,政府协调为辅

* 不排除国有化的重组方案

* 董事长个人资产未明确追加担保

* 主承提议持有人授权起诉发行人权利

路透上海1月23日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 董事长倪开禄周三表示,该公司将如期支付所发公司债--11超日债 首期利息,并承诺存续期的付息还本.

但对于本息资金来源如何保障,董事长个人资产是否追加担保,公司股票及债券何时复牌等,则未给出明晰答案.

倪开禄是在今日该公司召开的债券持有人大会上作出上述表示的.该会议由于现场投票的投资者所持份额未达到公司债发行总额的50%,因此当日并未形成任何决议性质的文件.

超日太阳常务副总裁陶然随后向媒体表示,目前公司高层正在积极协调政府,银行,供应商,客户等多方,积极催收应收占款和变现投资的部分电站,预期2月底将可回流部分资金,保障3月份即将面临的公司债首期利息支付.

他称,目前公司应收账款,供应商欠款和银行贷款规模分别是33亿,10亿和15亿左右,其中银行贷款逾期规模有3.8亿,涉及七到八家银行,这些贷款不少已到还本付息阶段,然多数银行已承诺给予三到六个月的宽限期,给公司解决流动性危机创造缓冲时间.

不过他亦指出,综合目前各方的意见,超日的流动性危机解决方案是"自救为主,政府协调为辅".

值得注意的是,公司在"自救为主,政府协调为辅"的总体方针下,除了积极自救,亦在积极寻求重组.超日高层称,超日正在积极寻求投资方,并且不排除被国有化,目前正与包括国企和大型企业在内的投资者洽谈重组事宜,是备案之一.

11超日债将于3月11日迎来首个付息日,按10亿元人民币发行规模、8.98%的票面利率计算,此次付息金额为8,980万元.

中国国内债市至今仍处于"零违约"时代.尽管此前山东海龙 及江西赛维 等曾陷入偿债危机,但在地方政府等的扶持下,最终均有惊无险成功兑付.此次身为民企的超日会否成为首例违约案例再度引起市场关注.

**持有人会议未有决议**

当日超日在主承销商中信建投的召集下,如期在公司奉贤总部召开了债券持有人大会,由于超日债的投资者包括大量散户,因此除了部分基金,券商等机构投资者,个人投资人到场人数亦较多.

然按照投票规定,现场持有人的比例必须达到50%才能投标表决事前议案,但当日现场份额仅不到20%,因此会议现场仅公司董事长,财务总监等部分高层与投资者沟通了公司进展,而未形成做任何表决.

公司高层表示,目前公司的解救方案主要包括催收应收占款,变现电站,除公司市场总监近期在海外专职此事,董事长倪开禄随后也将再赴海外争取筹集更多资金.

由于倪开禄除了超日太阳的股份外,还有不少以个人及家属名义在海外的投资资产,与会投资者希望倪本人能够以个人资产追加担保,但未获明确答复.

此前在超日太阳1月18日公告的流动性风险化解方案中,公司已提出多项措施,包括将加速应收账款的催收工作,尽最大努力快速回收账款;根据未来经营方案采取瘦身策略,尽快处置境内非核心资产;转变经营思路,自主生产和代工模式相结合等.

但由于这些应收账款平均帐期较长,公司称在8个月到1年之间,另外部分电站还需要计提减值准备,因此机构普遍对这些保障措施信息不足,希望有更多保障措施来增加投资者信心.

参会人士还透露,当日主承销商中信建投曾提议,建议持有人给予主承授权,在公司承诺还款措施未获落实之时,赋予其代为起诉发行人的权利,然由于现场投资人比例不足,亦未有决议.中信建投人士当日未就此事评论.

**债券何时复牌未有明确**

投资人除了关注公司的还本付息保障措施,公司债何时恢复交易也备受关注,据参会人士透露,公司高层表示尽快复牌,但未有明确时间安排.

按照公司此前公布公司债券可能暂停上市的风险提示公告,公司2011年度亏损,且公司预计2012年全年可能继续亏损,若连续两年形成亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.3条之规定,“11超日债”将存在暂停上市的风险.

具体而言,自公司2012年年度报告披露之日起,“11超日债”将被实施停牌,深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定.债券暂停上市后首个会计年度公司实现盈利时,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定,公司将向深交所提出恢复上市的书面申请,深交所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易.

11超日债已于2012年12月20日停牌,由于公司2012年已公告预亏,因此公司在年报公布之后停牌已无力改变,但投资人目前关心的是,在年报公布之前,超日债是否有恢复交易的可能.

"当然是要尽快交易啊,要不然就都烂在自己手里了."现场一位个人投资者向路透表示.

但在当日会议上,超日亦未有明晰回复.