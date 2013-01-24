中港个股: 工行称跨境人民币业务量超1.5万亿元,同比增近七成

路透北京1月24日 - 全球市值最大的银行--中国工商银行 2012年境内外机构办理的跨境人民币业务量超过1.5万亿元,较上年同期增长近七成.

工行新闻稿称,截至2012年底,工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区,目前在当地监管允许的所有境外分支机构均已开办跨境人民币业务.

中国人民银行此前公布数据显示,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%,反映出人民币作为支付货币的需求持续增长. 其中,中国银行 跨境人民币结算业务约1.2万亿元人民币,同比增长54%.

如此计算,工行和中行在跨境人民币结算的市场份额合计超九成.

工行并称,在去年工行办理跨境人民币业务量中,由境外机构办理的占到约50%,部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半,成为重要的核心竞争力.

2012年,工行率先向外国政府成功推广人民币作为外汇储备资产,有力提升了人民币在境外的影响力.在伦敦,工行在中资银行中首家成功发行了人民币存款证(Certificate of Deposit),填补了伦敦市场人民币CD发行的空白.