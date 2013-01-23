重温稿-台湾货币市场: 周转金水位低令需求略升,惟短率仍属平稳

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 银行周转金偏少令需求略扬升
* 跨月、农历年前短票利率稍升
* 短率大致仍属平稳
记者 高洁如
路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周三大致平稳,银行间准备数字走高,但周转金水位偏低,这令市场的需求趋升,资金情势不若先前宽裕;拆款利率大致持平,但短天期短票稍稍扬升.
交易人士表示,因银行领现钞作业已开始,本周起银行的周转金水位偏低,这刺激了银行间的短期拆款交易.此外,票券商也希望年前的资金能够平均分配,也有不少二周、落点跨月的拆款交易.
"我缺一点周转金,不拿其实也可以的,"一位公营银行资金调度人士表示.他们也说,虽然市场需求扬升,但也不是激增,市场资金仍然显得相当充裕.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,同上日.今日区间在0.295-0.42%,同上日.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,上日亦同,二周拆款的区间则在0.395-0.45%,上日在0.39-0.45%.
**年前落点的短票利率扬升**
短票市场方面,票券商指出,市场的资金虽不算紧,但为了引导银行将资金配置到跨月、农历年前的那一周,以使资金落点更为分散,因而票券商对短票利率稍做退让,短天期短票利率稍升.年后短票利率则大致平稳不变.
今日落点在农历年前的短票利率在0.73-0.74%,上日在0.72%;年后落点的短票利率在0.75%,同上日.
台湾央行周三公布,今日共发行2,663.15亿台币存单,若相较存单到期金额2,681.7亿,存单发行余额减18.55亿.
本周存单到期金额共9,781.55亿,本周余日存单到期情况为:周四211亿以及周五3,175.85亿台币.
拆款中心资料 显示,周三超额准备为478亿台币;累计超额准备为7亿台币,加计前期1%的超额准备为1,486亿台币.
**公债RP利率**
公司债附买回(RP)利率稳中趋跌.为因应农历春节前的资金需求,券商与投信、寿险等客户正针对资金落点展开拉锯.大型券商以调降节前公司债RP利率为手段,希望能提升客户跨年承作意愿.
一大型券商调度人士表示,今日市场资金仍宽裕,投信客户以续做为主,但有寿险找新券的需求.由于农历春节将届,为确保能安稳度过节前的资金需求,只要客户愿意接受跨年的安排,公司债RP就可以0.80%承作.
"但若是不跨年,续做在0.79%,新券开在0.78%."该调度人士说.
另一券商交易员表示,由于手中券源稀缺,今日多以到期续做为主,利率也持稳在既有水准.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.81%,少数低见0.78%.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%