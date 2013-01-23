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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 20:19 BJT

美股盘前: Coach重挫11%,此前公司公布财报

路透纽约1月23日 - Coach Inc 周三盘前股价大跌11%,此前公司公布财报.(完)

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