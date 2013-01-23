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市场报道 | 2013年 1月 23日 星期三 20:57 BJT

表格: 1月19日止当周美国连锁店销售较前周降1.5%--ICSC/高盛

路透1月23日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,1月19日止当周美国连锁店销售较前周降1.5%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

1月19日 523.2 3.2 -1.5

1月12日 531.0 3.3 -0.6

1月 5日 534.2 4.0 -4.2

12月29日 557.6 2.7 0.6

(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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